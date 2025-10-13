Blanca 3 su Rai 1 con la terza puntata: le anticipazioni di lunedì 13 ottobre

Anche in questo lunedì 13 ottobre, in prima serata, Blanca 3 dovrà vedersela con la diretta del Grande Fratello, in onda su Canale 5. Niente, in realtà, che possa impensierire la fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.
Mentre la concorrenza una settimana fa è quasi sprofondata sotto i 2 milioni di spettatori, Blanca continua a essere il programma preferito del lunedì sera, con una media di spettatori tra i 3 e i 4 milioni a puntata. In questa nuova stagione saranno 6 gli appuntamenti con la fiction ambientata a Genova, sempre di lunedì su Rai 1, disponibili anche in streaming su RaiPlay.
Blanca 3, cosa succederà nella terza puntata
Il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, porta Blanca (Maria Grazia Giannetta) e Liguori (Giuseppe Zeno) a indagare fianco a fianco e fa riaccendere i sentimentindell'ispettore per la collega, come Veronica ha ormai già capito da tempo.
Ma Blanca è presa da altro, anche dallo strano rapporto con Domenico (Domenico Diele). E proprio insieme a lui continua la ricercadel bambino legato a Valya, su cui il mistero si infittisce: i due, sempre più vicini - con grande disappunto di Eva Faraldi (Matilde Gioli), che tiene molto a Domenico - battono nuove piste per far luce sul caso.
Il cast della terza stagione
Non soltanto i volti già conosciuti e amati, come quello della protagonista, Maria Chiara Giannetta, e di Giuseppe Zeno, che torna a vestire i panni di Michele Liguori, in Blanca 3 ci saranno anche diverse, interessanti new entry.
A cominciare dalla simpaticissima Ronda, la cagnolina che ha preso il posto di Fiona/Linneo, chiamata qui a interpretare Cane 3.
Ecco il cast completo:
-
Maria Chiara Giannetta - Blanca Ferrando
-
Giuseppe Zeno - Michele Liguori
-
Enzo Paci - il Vicequestore Bacigalupo
-
Domenico Diele - Domenico Falena
-
Gualtiero Burzi - Nello Carità
-
Michela Cescon - Nadia Zunino
-
Ugo Dighero - Leone Ferrando
-
Biagio Forestieri - Cristian Gardi
-
Chiara Baschetti - Veronica Alberici
-
Federica Cacciola - Stella Musso
-
Sara Ciocca - Lucia Ottonello
-
Matilde Gioli - Eva Faraldi