Blanca 3 su Rai 1 con la terza puntata: le anticipazioni di lunedì 13 ottobre

Nella puntata di Blanca 3 in onda stasera su Rai 1, non si fermano le ricerche della protagonista e di Domenico sul bambino scomparso, nonostante la contrarietà di Liguori e di Eva Faraldi

Anche in questo lunedì 13 ottobre, in prima serata, Blanca 3 dovrà vedersela con la diretta del Grande Fratello, in onda su Canale 5. Niente, in realtà, che possa impensierire la fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Mentre la concorrenza una settimana fa è quasi sprofondata sotto i 2 milioni di spettatori, Blanca continua a essere il programma preferito del lunedì sera, con una media di spettatori tra i 3 e i 4 milioni a puntata. In questa nuova stagione saranno 6 gli appuntamenti con la fiction ambientata a Genova, sempre di lunedì su Rai 1, disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Blanca 3, cosa succederà nella terza puntata

Il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, porta Blanca (Maria Grazia Giannetta) e Liguori (Giuseppe Zeno) a indagare fianco a fianco e fa riaccendere i sentimentindell'ispettore per la collega, come Veronica ha ormai già capito da tempo.

Ma Blanca è presa da altro, anche dallo strano rapporto con Domenico (Domenico Diele). E proprio insieme a lui continua la ricercadel bambino legato a Valya, su cui il mistero si infittisce: i due, sempre più vicini - con grande disappunto di Eva Faraldi (Matilde Gioli), che tiene molto a Domenico - battono nuove piste per far luce sul caso.

Il cast della terza stagione

Non soltanto i volti già conosciuti e amati, come quello della protagonista, Maria Chiara Giannetta, e di Giuseppe Zeno, che torna a vestire i panni di Michele Liguori, in Blanca 3 ci saranno anche diverse, interessanti new entry.

A cominciare dalla simpaticissima Ronda, la cagnolina che ha preso il posto di Fiona/Linneo, chiamata qui a interpretare Cane 3.

Ecco il cast completo: