Blanca 3: qual è la razza di Cane 3, il successore di Linneo nella serie RAI?

Cane 3 è la fedele e vivace nuova guida a quattro zampe di Blanca nella terza stagione della serie RAI, una presenza che la protagonista faticherà a gestire dopo la perdita di Linneo

Quando Blanca 3 comincerà - stasera su Rai 1 alle 21:30 - gli spettatori, come la protagonista, dovranno dire addio alla possibilità di rivedere Linneo, il bulldog americano a cui Blanca era tanto affezionata. Ed ecco così che, di fronte alla necessità di un nuovo cane guida, anche il pubblico, nella pirma puntata, potrà fare la conoscenza di Cane 3, che per il momento non ha ancora un nome, se non, appunto, questo.

Di che razza è Cane 3, la nuova guida a quattro zampe di Blanca?

Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca con Ronda, che nella serie è Cane 3

Si tratta di un Border Collie, tradizionalmente cani da pastore, descritti come molto adatti anche alla compagnia, soprattutto quella dei bambini. Docili ma allo stesso tempo assai vivaci, i Border Collie sono considerati i cani più svegli e intelligenti, capaci di memorizzare nuove abitudini in tempi brevissimi.

Esattamente ciò che potrebbe fare al caso di Blanca, amareggiata per la perdita della cara Linneo. E sarà proprio lei a non voler dare neppure un nome alla nuova piccola amica, per evitare di affezionarsi troppo.

Il Border Collie, invece, un nome nella vita vera ce l'ha: si chiama Ronda e, come Maria Chiara Giannetta ha raccontato in conferenza stampa, ha anche una personalità molto forte. "Ronda che è il vero nome di questa nuova protagonista a quattro zampe, è un cane molto meno controllato e ci ha dato modo di improvvisare molto sul set per quello che combinava, quindi era molto vivo quello che succedeva. [...] Comunque è un cane molto simpatico, un po' bruttino nel senso bello della parola, con dei ciuffi davanti agli occhi con cui abbiamo giocato sul set e degli occhi gialli bellissimi".

Un cambio di dinamica: perché Cane 3 subentra a Linneo

Blanca e Liguori con Linneo

La terza stagione di Blanca comincia con un lutto, quello del suo cane guida, Linneo, compagno inseparabile della protagonista.

"La prima puntata è tosta, molto rigida e mentre la interpreti non te ne rendi conto" ha dichiarato Maria Chiara Giannetta, che veste per il terzo anno i panni di Blanca. "Lei rifiuta questo lutto, rifiuta ogni tipo di aiuto ma la vicinanza di Liguori piano piano le fa accettare la perdita".

Ad aiutarla nel processo di elaborazione ci penserà anche, un po' alla volta, la nuova cagnolina, Cane 3, che da subito si mostrerà molto diversa dalla fedele amica a quattro zampe che l'ha preceduta. La scelta di sostituire Fiona - questo il vero nome di Linneo - è stata dettata dalla necessità: come ha spiegato il regista Nicola Abbatangelo, l'età del bulldog americano non consentiva le riprese di un'altra stagione.

La scelta che è ricaduta su Ronda per necessità reali si è trasformata in una grande opportunità narrativa.

Come spiegato dalla protagonista: "Nella serie ovviamente se mancava un cane mancava una parte di Blanca perchè lei è abituata, e quindi il ragionamento che si è andato a fare credo sia stato quello di trovare l'opposto di Fiona perchè non si sceglie di solito la replica del precedente".

E infatti, come ha confermato Nicola Abbatangelo, Ronda, in arte Cane 3, è: "un cane che vuole essere voluto bene sul set e fuori. Alcuni disastri che ha fatto sul set li abbiamo lasciati nelle puntate, quindi è molto 'vero' come cane. Si impone a Blanca e a Liguori, ed è un cane che non molla come fedeltà".

La terza stagione di Blanca sarà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire da oggi, lunedì 29 settembre, per un totale di 6 settimane.