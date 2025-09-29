Blanca 3 al via stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composta la terza stagione

A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo, stasera su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, farà il suo ritorno Blanca, la consulente più colorata e intuitiva della TV, con la terza stagione.

Maria Chiara Giannetta tornerà ancora una volta a vestire le felpe variopinte e l'atteggiamento scanzonato della protagonista, ma molto cambierà in questa terza stagione perchè, forse per la prima volta, l'ottimismo e la grinta di Blanca cominceranno a vacillare. E a questo, come sanno gli spettatori fedeli, molto ha contribuito l'addio doloroso al cane Linneo.

Blanca 3: cosa succede nella prima puntata

Maria Chiara Giannetta insieme a Cane 3 nella terza stagione di Blanca

Quando ritroveremo Blanca, sarà alle prese con due paure per lei insolite: quella del buio e del futuro.

Non ha più al suo fianco l'adorata Linneo, cane guida e spalla, ma ritrova la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola) e il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso.

In commissariato ci sono sempre il Vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci) e, soprattutto, l'ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) che nel finale della seconda stagione ha scelto un'altra donna, anche se i sentimenti che prova per Blanca sono tutt'altro che svaniti.

E anche Blanca non riesce a ignorare gli stessi sentimenti fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriva Domenico Falena, un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose.

Blanca lo incontra durante il caso di indagine che comincia proprio nella prima puntata (che si svilupperà per tutta la stagione), intitolata Cane 3.

Perchè la protagonista ora ha un nuovo cane guida ma decide di non dargli nemmeno un nome vero, certa che non riuscirà mai ad affezionarsi a lui dopo aver perso Linneo.

Liguori intanto, ancora insieme alla fidanzata Veronica, forse è pronto a prendere una decisione per il futuro che potrebbe cambiare tutto. Ma le attenzioni del commissariato vengono presto catalizzate dal caso dell'omicidio di Valya, una suora venuta dall'Ucraina, legata alla misteriosa scomparsa di un bambino. L'indagine, come si diceva, porta Blanca a conoscere Domenico Falena, affascinante ed enigmatico, che lavora per un'agenzia di sicurezza navale genovese.

Il cast della terza stagione

Blanca 3: una scena della serie

Non soltanto i volti già conosciuti e amati, come quello della protagonista, Maria Chiara Giannetta, e di Giuseppe Zeno, che torna a vestire i panni di Michele Liguori, in Blanca 3 ci saranno anche diverse, interessanti new entry.

Ecco il cast completo:

Maria Chiara Giannetta - Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno - Michele Liguori

Enzo Paci - il Vicequestore Bacigalupo

Domenico Diele - Domenico Falena

Gualtiero Burzi - Nello Carità

Michela Cescon - Nadia Zunino

Ugo Dighero - Leone Ferrando

Biagio Forestieri - Cristian Gardi

Chiara Baschetti - Veronica Alberici

Federica Cacciola - Stella Musso

Sara Ciocca - Lucia Ottonello

Matilde Gioli - Eva Faraldi

Dove e per quante settimane andrà in onda Blanca 3

Un momento della terza stagione di Blanca

La nuova stagione di Blanca è composta in totale da 6 puntate che ci faranno compagnia per un numero uguale di settimane. Salvo necessità di palinsesto, la serie con Maria Chiara Giannetta andrà in onda di lunedì, sempre in prima serata, su Rai 1, con finale di stagione previsto per il 3 novembre. Blanca 3 sarà anche disponibile in streaming su RaiPlay, per la visione in contemporanea oppure on demand. Sulla piattaforma sono inoltre visbile anche tutti i vecchi episodi delle passate due stagioni.