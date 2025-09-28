Blanca 3, addio Linneo nella terza stagione. L'arrivo di Cane 3 spiegato dal regista: "È stata una necessità"

La terza stagione di Blanca, la serie di successo con Maria Chiara Giannetta che torna dal 29 settembre su Rai1, rappresenterà una sorta di ripartenza per la fiction e i suoi protagonisti. Dopo gli eventi traumatici del precedente finale di stagione, Blanca dovrà anche affrontare un ulteriore dolore: l'assenza di Linneo.

La notizia ha fatto molto velocemente il giro del web e molti si sono chiesti come mai la produzione abbia scelto di cambiare nuovamente il cane-guida della protagonista - che, lo ricordiamo, è cieca. La risposta ci è arrivata direttamente dal nuovo regista, Nicola Abbatangelo, che ha preso le redini della storia proprio da questa stagione.

Blanca 3: che fine ha fatto Linneo nella realtà?

Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno in una scena con Cane Tre

Fiona, vero nome di Linneo, il secondo e più fedele cane-guida della Fernando, è viva e vegeta. "Ma era anziana" - come ci racconta il nuovo regista - "Complice anche la necessità narrativa di dare una svolta e una crescita alla storia della protagonista. È un cane che vuole trovare il suo spazio nel cuore di Blanca e anche negli spettatori, è un'altra sfumatura di quello che accade sempre nella vita. Quindi ogni tanto ci sono delle sfide che si possono rivelare porte da aprire e non da chiudere".

Cosa succede con l'arrivo di Cane 3

Una scena di Blanca 3

Nella fiction invece Linneo è morto e l'associazione manda un nuovo cane al personaggio della Giannetta, che dice di non averne bisogno. La prima puntata di Blanca 3 si intitola proprio Cane 3 ed è dedicata appunto al nuovo capitolo nella vita della protagonista. Lei non vuole dargli un nome perché rifiuta di affezionarsi e ricominciare daccapo. Come dice il regista "In questo caso mi piace sempre pensare ad una Blanca che ha lottato per tanto tempo per vedere il mondo e in questa stagione lotta per dare un nome alle cose che vede. E questo secondo me è importante, soprattutto in questo periodo storico".

Non a caso, proprio nel primo episodio dirà che è come se fosse diventata cieca di nuovo. Ce lo conferma Nicola Abbatangelo: "Secondo me il tema è proprio questo, imparare a vedere di nuovo, dove per nuovo non vuol dire per forza un 'tornare indietro', ma nuovo vuol dire anche capire meglio le cose, in un certo senso".