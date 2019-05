Blade: Wesley Snipes anticipa il ritorno del personaggio in una nuova foto

Wesley Snipes torna ad anticipare il ritorno di Blade in una nuova foto che lo ritrae nel panni del cacciatore di creature della notte.

Da qualche mese circolano voci sull'interesse dei Marvel Studios a rilanciare il franchise di Blade con un film vietato ai minori. La foto di Wesley Snipes, naturalmente, non conferma ufficialmente i rumor, ma ribadisce la voglia del pubblico di rivedere il personaggio in azione. Nella foto vediamo Blade a cavallo della sua motocicletta, pronto a punire i vampiri che si pareranno sul suo cammino.

Un film su Blade potrebbe entrare a far parte della Fase 4 dell'MCU? Secondo i fan la possibilità è concreta, anche se Marvel non conferma. Riflettendo sull'ipotesi, Wesley Snipes ha dichiarato: "Sono tanti i pezzi che devono combaciare. Bisogna tener conto del pre-concetto del pubblico sul personaggio. Non sono tanti là fuori gli attori abili nell'uso delle armi, delle arti marziali, della danza, che sappiano recitare e che abbiamo l'aura di Blade. Non sono tante le persone di colore là fuori con queste caratteristiche. Se manterranno il personaggio nero. Se lo sbiancheranno, tutto può essere. un casting non tradizionale, ci sto. Io per primo ne ho beneficiano. Non so se sarebbe corretto per il marketing, non si sa mai. L'attore dovrebbe essere in forma, e avere sex appeal. Forse conoscete qualcuno che io non conosco, vedremo."

Blade: Marvel starebbe preparando un film vietato ai minori con Wesley Snipes!

L'annuncio di Hulu delle nuove serie su Helstrom e Ghost Rider riaccende le speranze dei fan desiderosi di vedere un lato del Marvel Universe dedicato a Spirits of Vengeance. Ci sarà spazio anche per Blade? Marvel richiamerà Wesley Snipes o sceglierà un nuovo interprete? Lo scopriremo prossimamente.