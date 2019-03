Blade: Marvel starebbe preparando un film vietato ai minori con Wesley Snipes!

Marvel sarebbe intenzionata a riportare sul grande schermo il cacciatore di vampiri Blade confermando Wesley Snipes in un film vietato ai minori. Da tempo si parla del ritorno di Blade sul grande schermo. Dopo la trilogia di successo realizzata tra la fine degli anni '90 e i 2000, Wesley Snipes ha confermato la volontà di tornare nel ruolo di Blake/Eric Brooks e l'intenzione di Marvel sarebbe quella di puntare a un film col rating R. Lo studio avrebbe già una sceneggiatura pronta anche se al momento non è stato svelato il nome dell'autore.

Dai rumor circolati finora, pare che stavolta Eric Brooks, alias Blade, sarà impegnato ad addestrare la figlia Fallon Grey, anch'essa personaggio dei fumetti Marvel.A quanto pare la volontà di Marvel sarebbe quella di dar vita a un passaggio di testimone tra Blade e Fallon Grey, ma per il momento non vi è nessuna conferma ufficiale che sia questa la trama del film in preparazione.

L'anno scorso Wesley Snipes ha svelato che vi sarebbero non uno bensì due progetti su Blade in preparazione presso Marvel. Se aggiungiamo a questa notizia la dichiarazione del capo di Disney Alan Horn, il quale ha svelato che grazie all'accordo con Fox la compagnia potrebbe realizzare progetti col Rating R proprio sotto l'egida Fox ecco che un film su Blade senza censure assume un nuovo senso. Restiamo in attesa per ulteriori conferme.

