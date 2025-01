I 10 migliori film sui vampiri degli anni '90

Il "vampire movie" è uno dei più antichi e affascinanti generi nella storia del cinema horror. Il suo esordio significativo risale al 1922 con Nosferatu, capolavoro dell'espressionismo tedesco che rivedrà la luce nel remake di Robert Eggers. Successivamente, il mito dei vampiri entrò nell'immaginario collettivo grazie a Dracula del 1931, caposaldo dei Mostri Classici della Universal. Da allora, i non morti sono diventati una presenza costante sul grande schermo, evolvendosi di generazione in generazione.

Nosferatu: Lily-Rose Depp guarda dalla finestra

Ogni epoca ha reinterpretato la figura del succhiasangue, intrecciandolo con vari generi, dall'horror alla fantascienza, fino al romance. I film sui vampiri riflettono spesso le tendenze e le sensibilità del loro tempo. Gli anni '90, in particolare, segnarono un punto di svolta: i progressi tecnologici, come l'avvento della CGI, permisero la creazione di effetti speciali sempre più spettacolari. Durante quel decennio, i vampiri furono protagonisti di opere che spaziavano dal gotico di Dracula di Bram Stoker all'action di Dal tramonto all'alba. Sebbene molti di questi film non abbiano ricevuto unanimi consensi dalla critica, sono diventati cult, amati per il loro stile unico e per le storie avvincenti.

Buffy l'ammazzavampiri (1992)

Buffy l'ammazzavampiri: una scena del film

Buffy l'Ammazzavampiri non è certo il miglior teen horror degli anni '90 ed è stato massacrato dalla critica. Tuttavia, è innegabile che il suo concetto unico abbia ispirato un'icona della cultura pop. Kristy Swanson interpreta il personaggio titolare, mentre Rutger Hauer è il re dei vampiri. Joss Whedon, autore della pellicola, creò la mitica serie con Sarah Michelle Gellar per correggere gli elementi del film che non gli erano piaciuti.

Vampires (1998)

Vampires: una scena del film

Nella seconda metà dei Novanta, John Carpenter si trovava in una fase calante della sua leggendaria carriera. Questo non gli impedì di realizzare il suo omaggio ai vampiri. In parte influenzato da Il buio si avvicina di Kathryn Bigelow, Vampires vanta una delle scene d'apertura più memorabili del genere: un gruppo di cacciatori di vampiri (guidato da James Woods) irrompe in un edificio abbandonato e affronta alcuni feroci succhiasangue. Il loro scopo è quello di fermare il più potente vampiro del mondo.

Blade (1998)

Un sexy Wesley Snipes in una scena del film 'Blade'

Prima che Black Panther fosse acclamato come primo supereroe afroamericano, l'action movie vampiresco basato sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel approdò nei cinema. Wesley Snipes interpreta il personaggio titolare, la cui madre fu morsa da un succhiasangue poco prima di partorirlo; Blade ha dedicato la sua vita a cacciare e uccidere i non morti. Apprezzato per le brutali scene d'azione, il film ha rivoluzionato il genere reinventando il concetto di cacciatore di vampiri.

Dal tramonto all'alba (1996)

George Clooney con Juliette Lewis e Quentin Tarantino in una scena di Dal tramonto all'alba

Nella seconda metà dei Novanta, due registi culto unirono le forze per un film che combinava i loro stili in una sola storia. La prima parte è puro Quentin Tarantino: una crime story su due famigerati fratelli criminali che prendono in ostaggio una famiglia, durante la fuga verso il confine con il Messico. Tuttavia, quando raggiungono un locale notturno per un incontro, si scopre che è un covo di vampiri, ed è qui che entra in gioco la visione di Robert Rodriguez con una Salma Hayek iconica e danzante con addosso un pitone albino.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Gary Oldman e Winona Ryder in Dracula di Bram Stoker

La versione di Francis Ford Coppola sul sanguinario Impalatore che consacrò la coppia cinematografica, Gary Oldman e Winona Ryder, riavviando il ciclo vampiresco al cinema e in tv. L'horror vittoriano è considerato il miglior film sul famigerato succhia-plasma nato dalle pagine dello scrittore irlandese nel 1897, benché si prenda molte libertà creative discostandosi dal materiale originale.

Intervista col vampiro (1994)

Lestat (Tom Cruise) e una sua vittima in una scena del film Intervista con il vampiro

Un vampiro di 200 anni racconta a un reporter dei nostri giorni la sua tormentata esistenza fatta di immortalità, solitudine e sete di sangue. L'adattamento gotico del romanzo di Anne Rice è un pilastro delle raffigurazioni romantiche dei vampiri, segnando una svolta nel percorso artistico di Tom Cruise in un ruolo dark (quello di Lestat de Lioncourt), il debutto da protagonista per una giovane promessa come Brad Pitt (Louis de Pointe du Lac) e la visione registica di Neil Jordan, sostenuto dalla Paramount Pictures dopo il successo del suo film indipendente del 1992, La moglie del soldato. Il cast stellare include anche Antonio Banderas, Christian Slater e una giovanissima Kirsten Dunst, appena undicenne, nel ruolo della vampira bambina Claudia.

Vampiro a Brooklyn (1995)

Vampiro a Brooklyn: Eddie Murphy in una scena

L'ultimo sopravvissuto di una stirpe di vampiri giunge a Brooklyn per trasformare una bella poliziotta, cui nonno era un succhiasangue, in uno di loro. Sebbene la critica lo liquidò come uno dei peggiori horror di Wes Craven, oggi è stato rivalutato soprattutto grazie alla straordinaria chimica tra Eddie Murphy e Angela Bassett.

The Addiction - Vampiri a New York (1995)

The Addiction - Vampiri a New York: una sequenza del film

Da Abel Ferrara, la storia di una studentessa (interpretata da Lili Taylor) che viene vampirizzata da una donna. Mentre inizia la sua trasformazione in una creatura della notte, la ragazza lotta per controllare la sua brama di sangue, lasciandosi dietro una scia di vittime. L'indie cult del maestro anarchico del cinema mescola temi filosofici ai luoghi comuni dei vampire movie, come l'avversione alla luce solare e il desiderio incontrollabile del plasma.

Cronos (1994)

Chronos: una foto del film

Un meccanismo ad orologeria trasforma un antiquario in un vampiro. Il clamoroso debutto di Guillermo del Toro che ha segnato l'inizio della sua carriera come regista di fama internazionale. La trama del film ruota attorno a uno scarabeo meccanico, un oggetto d'epoca che conferisce l'eternità ma crea anche una dipendenza dal sangue. Questo scarabeo diventa un simbolo ricorrente nei successivi lavori del regista messicano, che spesso usa creature e oggetti simbolici per esplorare temi più profondi.

The Night Flier - Il volatore notturno (1997)

The Night Flier - Il volatore notturno: un frame del film

Da un racconto di Stephen King, il film segue un cinico reporter di tabloid impegnato nella ricerca di un assassino che uccide le sue vittime come un vampiro. The Night Flier è una critica al giornalismo scandalistico, ma la sua vera forza risiede nel personaggio di Dwight Renfield (Michael H. Moss), il villain carismatico che ha reso questo film un cult tra i fan del re del brivido.