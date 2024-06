Blade, Wesley Snipes ironizza sui problemi del reboot Marvel: "I Daywalker lo fanno sembrare facile, no?"

Wesley Snipes non ha risparmiato una frecciata a Marvel dopo la notizia dell'uscita di scena del regista Yann Demange, che segna l'ennesima battuta d'arresto per il reboot.

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Dopo esser estato estromesso dal ruolo di Blade nel reboot Marvel, che vedrà protagonista l'acclamato Mahershala Ali, Wesley Snipes gongola di fronte ai problemi infiniti che il cinecomic Marvel sta affrontando.

Più di 25 anni dopo aver recitato nell'originale, Wesley Snipes si è rivolto ai social media questo fine settimana per commentare la notizia dell'ennesimo abbandono, quello del regista Yann Demange, che segna l'ennesima battuta d'arresto per il reboot. Ecco cosa ha scritto l'attore su X:

"Blade, diomiodiomio, la gente è ancora alla ricerca dell'ingrediente segreto, ma è tosta. I diurni lo fanno sembrare facile, vero?"

La storia infinita: i problemi del reboot di Blade

Wesley Snipes ha interpretato il ruolo del Diurno cacciatore di vampiri dei fumetti Marvel nel primo Blade del 1998, prima di fare ritorno per Blade II (2002) e Blade: Trinity (2004). Anche il rapper Sticky Fingaz ha interpretato il personaggio in una serie del 2006 per Spike. Blade è stato introdotto per la prima volta nell'albo del 1973 The Tomb of Dracula.

Yann Demange, la cui uscita sarebbe stata definita "amichevole", è il secondo regista che abbandona lo sviluppo del reboot di Blade dopo Bassam Tariq, danneggiato dai ritardi subiti dalla pellicola per via dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood dell'estate scorsa. Non che vada meglio la situazione dal punto di vista degli sceneggiatori. A occuparsi dello script del nuovo Blade è attualmente il veterano della Marvel Eric Pearson, autore di Thor: Ragnarok. Prima di lui si sono avvicendati i nomi di Michael Starrbury, Nic Pizzolatto e Michael Green. Un insider di The Wrap sostiene che la Marvel sarebbe fortemente motivata a far funzionare Blade anche a costo di ritardare ulteriormente l'uscita del progetto, attualmente prevista per il 7 novembre 2025.

Al momento resta saldamento legato al progetto la star premio Oscar Mahershala Ali, il cui avvocato ha però espresso sconcerto per i continui rinvii e battute d'arresto. All'epoca del suo ingaggio, Wesley Snipes reagì con una dichiarazione a ComicBook.com definendo il collega "un artista bellissimo e talentuoso le cui espressioni non vedo l'ora di sperimentare per molti anni a venire. Se Dio lo vorrà, un giorno lavoreremo insieme".