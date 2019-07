Blade: Spike Lee prima scelta di Marvel per la regia del reboot?

Secondo un rumor, Marvel vorrebbe Spike Lee alla regia del reboot di Blade; l'accordo andrà in porto?

Spike Lee sarebbe il regista prescelto da Marvel per la regia del reboot di Blade.

La notizia dell'arrivo del reboot di Blade ha messo in agitazione i fan, desiderosi di scoprire al più presto i dettagli del progetto. Resa pubblica la reazione di Wesley Snipes, che si è congratulato con il suo erede Mahershala Ali, resta ora da trovare il regista giusto a cui affidare il progetto. In cima alla shortlist di Marvel ci sarebbe proprio Spike Lee, tornato in auge con il bel BlacKkKlansman.

Spike Lee: black is better. Il regista arrabbiato compie 60 anni

Tra gli altri registi presi in considerazione da Marvel vi sarebbero Lee Daniels, Steve McQueen e Nia DaCosta, mentre sarebbe caduta l'ipotesi di un accordo con Jordan Peele. Sono tutte ipotesi intriganti, ma Spike Lee è senza dubbio l'autore che vanta il curriculum più corposo e sarebbe interessante vedere la sua rilettura del personaggio di Blade soprattutto dopo quanto accaduto con Black Panther, cinecomic che ha avuto un incredibile impatto culturale nella comunità afroamericana e non solo.

A quanto ne sappiamo finora, il reboot di Blade farà parte della Fase 5 dell'MCU. Il film sarà incentrato su Blade, personaggio metà vampiro e metà umano che diventa un protettore degli esseri umani e uccide e caccia i vampiri.

Black Panther: quando il cinecomic è da Oscar