Blade, Wesley Snipes si congratula con il suo erede Mahershala Ali

Blade tornerà nei cinema con un reboot e Wesley Snipes ha ora commentato la notizia annunciata durante il San Diego Comic-Con 2019.

Il progetto farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e avrà come star Mahershala Ali.

Wesley Snipes, star della precedente trilogia dedicata al personaggio tratto dai fumetti, ha ora dichiarato a ComicBook: "A tutti i Daywalker che stanno impazzendo in questi giorni, rilassatevi. Anche se la notizia è stata una sorpresa, va tutto bene. Il mondo dell'intrattenimento è così".

L'attore si è quindi dichiarato un grande fan del Marvel Cinematic Universe e ha rivolto delle parole al suo collega che ha ottenuto il ruolo di Blade: "Onore e rispetto al grande maestro Stan Lee. Congratulazioni e Salaam a Mahershala Ali, in meraviglioso e talentuoso artista le cui interpretazioni sono qualcosa che attendo di vedere nei prossimi anni. Inshallah, un giorno lavoreremo insieme".

Le ultime parole di Wesley Snipes sono rivolte ai fan: "L'incredibile dimostrazione di amore mi lascia senza parole. Sono senza parole per il sostegno senza fine".

Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha confermato che Blade farà parte della Fase 5 ed è stato Mahershala Ali a contattare lo studio per chiedere la possibilità di interpretare il personaggio. Per ora lo studio non ha rivelato la data prevista per la distribuzione nelle sale del cinema.