Blade Runner 2099: trama, cast e data d'uscita, tutto quello che sappiamo sulla serie

Dopo la scelta del regista di Blade Runner 2099, cerchiamo di fare il punto sul progetto, ambientato ben 50 anni dopo il sequel di Denis Villeneuve uscito nel 2017.

Dove eravamo rimasti?

Il sequel di Blade Runner 2049 arriverà sotto forma di serie su Prime Video. Blade Runner del 1982 seguiva Rick Deckard (Harrison Ford), mentre veniva incaricato di rintracciare e uccidere alcuni replicanti difettosi. I replicanti sono un tipo di androidi progettati per essere lavoratori, ma molti si ribellano e decidono di vivere la propria vita. Il film è ancora oggi considerato uno dei capisaldi del neo-noir e della fantascienza.

Blade Runner 2049 aveva un finale che chiudeva la storia, ma rimaneva aperto a varie possibilità. Sfortunatamente, in seguito all'enorme insuccesso del film al botteghino, che ha incassato solo 267 milioni di dollari in tutto il mondo (secondo Box Office Mojo) a fronte di un budget di 150-185 milioni di dollari, sembrava che un altro sequel non sarebbe stato probabilmente annunciato. Tuttavia, anche se non si tratterà di un film, il seguito sarà realizzato sotto forma di serie televisiva, intitolata Blade Runner 2099.

Regia e dettagli sulle riprese

Gli ultimi aggiornamenti hanno visto la conferma dell'ingaggio di Jonathan van Tulleken, che sostituirà Jeremy Podeswa alla regia dei primi due episodi della serie.

Le riprese partiranno nella capitale ceca di Praga nell'aprile del 2024, dopo che inizialmente si sarebbe dovuto girare a Belfast, in Irlanda. Il cambio di location è avvenuto durante gli scioperi di Hollywood del 2023, così come l'addio del regista originale Podeswa è da imputare allo stesso motivo. Ora, il regista di Shōgun, van Tulleken, produrrà e dirigerà i primi due episodi.

Il cast e la trama

È difficile ipotizzare chi si unirà al cast di Blade Runner 2099, poiché, come indica il titolo, sarà ambientato 50 anni dopo Blade Runner 2049, quindi è improbabile che qualcuno del film del 2017 riprenda il proprio ruolo. Anche se Gosling potrebbe potenzialmente tornare nel ruolo dell'Agente K, è fortemente implicito che muoia alla fine del sequel. Il cast di Blade Runner 2099 sarà probabilmente composto da nuovi attori nei panni di personaggi completamente originali.

Proprio come il cast, è difficile fare ipotesi sulla storia, che potrebbe andare in qualsiasi direzione. Tuttavia, sia i commenti di Ridley Scott che Blade Runner 2049 lasciano immaginare un paio di archi narrativi per Blade Runner 2099.

Scott ha rivelato che la serie ha molto in comune con Brave New World e questo potrebbe significare che la Wallace Corporation deve ancora essere rovesciata e che il produttore di replicanti sarà probabilmente ancora una volta l'entità malvagia del franchise. Blade Runner 2049 rivelava anche il gruppo di replicanti stava costruendo una resistenza, alludendo a una guerra epica tra un esercito di replicanti e il loro creatore.

Quando uscirà Blade Runner 2099?

Per quanto riguarda l'uscita su Prime Video, non c'è ancora una data ufficiale, ma considerando che le ripresero partiranno quest'anno e che ci vorrà del tempo per gli ingenti lavori di post-produzione (specialmente per gli effetti visivi richiesti), è molto probabile che non arriverà prima della fine del 2025, se non addirittura nel 2026.