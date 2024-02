Blade Runner 2099: Jonathan van Tulleken regista dei primi due episodi

Sarà Jonathan van Tulleken, recentemente impegnato nella realizzazione di Shogun, a occuparsi della regia dei primi due episodi di Blade Runner 2099.

Il progetto è destinato alla piattaforma di streaming Prime Video e vedrà il filmmaker impegnato anche come produttore esecutivo.

Il team al lavoro sulla serie

Inizialmente Jeremy Podeswa aveva ottenuto il compito di dirigere le prime puntate di Blade Runner 2099, ma lo sciopero degli sceneggiatori ha fatto slittare l'inizio delle riprese, obbligandolo a rinunciare all'incarico.

Jonathan van Tulleken sarà quindi impegnato sul set nella città di Praga a partire dall'inizio di aprile.

La produzione aveva scelto Belfast come location per realizzare gli episodi, tuttavia si è deciso di trasferirsi nella Repubblica Ceca, dove vengono già realizzati altri show sci-fi come Fondazione.

Il progetto è prodotto da Alcon Entertainment e Scott Free Productions. Ridley Scott è produttore esecutivo del progetto, mentre Silka Luisa firmerà la sceneggiatura e avrà l'incarico di showrunner.

