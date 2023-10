Blade Runner 2099, Prime Video cambia i piani per la nuova serie: ecco le ultime novità

Terminato lo sciopero degli sceneggiatori, sono emerse novità in merito alla nuova serie tv ambientata nel mondo di Blade Runner.

C'è un grande cambiamento in arrivo per la produzione di Blade Runner 2099, il progetto televisivo a grande budget di Amazon Prime Video annunciata nel settembre 2022.

Il nuovo show di Blade Runner, di cui Ridley Scott è produttore esecutivo, doveva essere girato originariamente in una località di Belfast, in Irlanda. A seguito dei ritardi dovuti allo sciopero, Amazon starebbe spostando l'intera produzione prima dell'inizio delle riprese.

Secondo Deadline, Blade Runner 2099 non sarà più girato negli Harbour Studios di Belfast. Non è ancora stata fornita una ragione per questo cambiamento. E nemmeno la nuova location.

"Siamo consapevoli che queste decisioni difficili accadono nell'industria cinematografica, in particolare con i progetti più costosi che portano con sé le maggiori aspettative", ha dichiarato Richard Williams, amministratore delegato di North Ireland Screen, in un comunicato.

"Questo ovviamente lascia un vuoto nel programma di produzione dell'Irlanda del Nord e la Northern Ireland Screen farà tutto il possibile per colmare questa lacuna il più rapidamente possibile, tenendo presente che molte troupe freelance e aziende della catena di approvvigionamento facevano affidamento su questo progetto per lavorare".

Blade Runner 2099: Jodie Comer nel cast della serie sequel?

Sila Luisa di Shining Girls sarà la showrunner di Blade Runner 2099, mentre lo sceneggiatore di Logan - The Wolverine Michael Green sarà il produttore esecutivo. Anche Tom Spezialy sarà produttore esecutivo, oltre a ricoprire un ruolo nella writer's room.