Blade Runner 2099: Amazon produrrà la serie sequel

Blade Runner 2099 sarà il nuovo tassello della saga sci-fi iniziata con il film diretto da Ridley Scott negli anni '80: Amazon Studios ha infatti annunciato la produzione di una serie live-action.

Lo sviluppo del progetto era iniziato nel novembre 2021 e, come suggerisce il titolo, la storia sarà ambientata 50 anni dopo gli eventi raccontati nel sequel diretto da Denis Villeneuve.

Il film Blade Runner 2049 aveva come star Harrison Ford e Ryan Gosling, che non dovrebbero essere coinvolti in nessun modo con lo show.

Alcon Entertainment ha ottenuto i diritti del franchise di Blade Runner nel 2011, producendo il sequel affidato a Villeneuve e la serie animata Black Lotus.

Silka Luisa sarà showrunner della serie e tra i produttori ci sarà anche Ridley Scott tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green e Andrew Kosove e Broderick Johson, co-fondatori di Alcon Entertainment, che hanno dichiarato: "Siamo felici di continuare la nostra collaborazione con i nostri amici di Amazon, E siamo incredibilmente eccitati nel continuare a estendere il canone di Blade Runner in un nuovo reame con la storia provocatoria creata da Silka. Gli spettatori hanno scoperto per la prima volta la brillante visione di Ridley Scott per Blade Runner 40 anni fa e, da allora, è diventato uno dei film sci-fi più influenti di sempre. Il sequel di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, è poi diventato uno dei sequel accolti nel miglior modo dalla critica di tutti i tempi. Ci rendiamo conto che abbiamo un livello molto alto da rispettare con il prossimo capitolo. Insieme a Silka e ai nostri partner di Amazon, e Scott Free Productions, speriamo di poter essere all'altezza di quello standard e di deliziare gli spettatori con la prossima generazione di Blade Runner".

Vernon Sanders, a capo di Amazon Studios, ha aggiunto: "Il film originale di Blade Runner diretto da Ridley Scott è considerato uno dei film sci-fi più grandiosi e influenti di sempre e siamo entusiasti di introdurre Blade Runner 2099 ai nostri consumatori a livello globale di Prime Video. Siamo onorati di poter presentare questa continuazione della saga di Blade Runner e siamo certi che unendo le forze con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e Silka Luisa, che possiede un incredibile talento, Blade Runner 2099 sarà all'altezza dell'intelletto, dei temi e dello spirito dei film che l'hanno preceduta".