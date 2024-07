Blade Runner 2099: le riprese della serie con Michelle Yeoh e Hunter Schafer hanno preso il via

Sono già in corso le riprese della serie Blade Runner 2099, che espanderà ulteriormente l'universo del film di Ridley Scott grazie al contributo di un cast da urlo. Come ha annunciato Amazon prime Video, le protagoniste della serie fantascientifica sono la star di Euphoria Hunter Schafer e il premio Oscar Michelle Yeoh

Si aggiungono al cast impegnato sui set a Barcello, Spagna, e a Praga Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim e Matthew Needham in ruoli che non sono ancora stati rivelati.

Che cosa accade in Blade Runner 2099

Hunter Schafer interpreta Cora, una giovane donna che ha vissuto tutta la sua vita in fuga adottando sempre nuove identità. Per assicurare un futuro stabile al fratello, assume un'ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen (Michelle Yeoh), una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. Le due vengono coinvolte in una cospirazione sempre più vasta che rappresenta una minaccia esistenziale per una città che sta lottando per rinascere.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui personaggi, ma sappiamo che la serie si svolgerà dopo gli eventi dell'originale Blade Runner e del sequel Blade Runner 2049. Silka Luisa è showrunner e produttrice esecutiva insieme a Ridley Scott. Jonathan van Tulleken (regista di Shōgun), dirige i primi due episodi.