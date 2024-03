Blade Runner 2049, Denis Villeneuve: 'Alle volte mi chiedo ancora perché l'ho fatto, ma ne valeva la pena'

Denis Villeneuve è ritornato a parlare dell'esperienza vissuta nel realizzare il film Blade Runner 2049, con star Ryan Gosling e Harrison Ford.

Il regista di Dune - Parte 2, intervistato da The Hollywood Reporter, ha svelato quali aspetti gli hanno causato dei dubbi durante la produzione del sequel.

I ricordi del filmmaker

Il regista Denis Villeneuve ha spiegato: "Blade Runner è uno dei miei film preferiti ed è assolutamente un capolavoro. Ridley Scott è uno dei miei filmmaker preferiti e, anche se aveva dato la sua benedizione, per me è stato davvero importante sentirlo e vederlo nei suoi occhi che gli andava bene che stessi realizzando il lungometraggio. Ma stavo costantemente pensando al film originale girando Blade Runner 2049. Era impossibile non farlo".

Il filmmaker ha aggiunto: "2049 era davvero una lettera d'amore nei confronti del primo film, ma è stato decisamente uno dei progetti più difficili che io abbia mai realizzato, e non penso mi avvicinerò mai più all'universo di qualcun altro".

Villeneuve ha infine ammesso: "Alle volte mi sveglio ancora di notte dicendo: 'Perché l'ho fatto?'. Avevo rifiutato alcuni progetti di quella portata, ma, all'epoca, mi ero detto: 'Si tratta di un progetto folle, ma vale la pena perdere tutto'".

Nel cast del sequel, arrivato nelle sale, c'erano anche Edward James Olmos, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, e Dave Bautista.