Blade Runner 2099: terminate le riprese della serie Prime Video con Hunter Schafer e Michelle Yeoh

Le riprese di Blade Runner 2099 sono giunte al termine, come annunciato oggi da Prime Video. La produzione della nuova serie del celebre franchise si è svolta in sei mesi, tra le città di Praga e Belfast.

Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, con lo streamer che si limita a dichiarare che la serie è "in arrivo su Prime Video".

Il cast e la trama di Blade Runner 2099

Michelle Yeoh, star di Everything Everywhere All At Once, e Hunter Schafer, conosciuta per Cuckoo ed Euphoria, interpreteranno le protagoniste della serie. La sinossi di Blade Runner 2099 recita: "Nella Los Angeles del 2099, Cora (Hunter Schafer) ha vissuto tutta la sua vita in fuga, un camaleonte costretto ad adottare numerose identità. Per garantire un futuro stabile al fratello, assume un'ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen (Michelle Yeoh), una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. Insieme, le due si ritrovano coinvolte in una cospirazione che minaccia l'esistenza stessa della città, ancora in lotta per la sua rinascita".

Blade Runner 2049: un'immagine di Ryan Gosling

Considerando il salto temporale di oltre sette decenni tra questa serie e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, è molto improbabile che Harrison Ford riprenda il ruolo di Rick Deckard. Non si esclude però la possibilità di un ritorno di Ryan Gosling, anche se il destino del suo personaggio, l'Agente K, sembrava chiudersi tragicamente nel finale del film del 2017.

Jonathan van Tulleken, regista della serie Shōgun, ha diretto e prodotto esecutivamente i primi due episodi, prendendo il posto di Jeremy Podeswa, inizialmente incaricato della regia ma costretto a rinunciare per un conflitto di programmazione.

Il progetto è sviluppato da Amazon Studios e Alcon Entertainment, con Ridley Scott, regista del leggendario Blade Runner del 1982, a bordo come produttore esecutivo. Silka Luisa, autrice di Shining Girls, sarà la showrunner della serie.

Vernon Sanders, responsabile di Amazon Studios per la televisione globale, ha commentato: "Il film originale di Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi e influenti della storia della fantascienza, e siamo entusiasti di portare Blade Runner 2099 ai nostri clienti globali di Prime Video. Siamo onorati di continuare questa saga insieme a Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la talentuosa Silka Luisa, certi che la serie manterrà intatto l'intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori".