Blade Runner 2099: ecco quando e dove sarà girata la serie

Spuntano nuovi dettagli su Blade Runner 2099, l'attesa serie Prime Video che espanderà l'universo fantascientifico nato dalla mente di Philip K. Dick si prepara a entrare in lavorazione. Secondo quanto anticipato da Collider, le riprese inizieranno a giugno, tra le location confermate finora Praga e la Spagna.

Il premio Oscar Michelle Yeoh guiderà un cast ancora da scoprire anche se il suo ruolo non è stato ancora specificato. Confermato il ritorno di Ridley Scott, regista del film di culto, qui in veste di produttore.

I primi dettagli della trama

Secondo quanto anticipato, la protagonista della serie sarà Cora, fuggiasca costretta ad adottare diverse identità nel corso della sua intera esistenza. Nella Los Angeles del 2099, per assicurare un futuro stabile al fratello, assume un'ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen, una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. I due vengono coinvolti in una cospirazione sempre più vasta che rappresenta una minaccia esistenziale per una città in lotta per rinascere.

Secono i primi rumor, Michelle Yeoh dovrebbe interpretare il personaggio chiamato Olwen, ovvero il Blade Runner vicino alla fine della sua vita. Silka Luisa, nota per il suo lavoro in Shining Girls, fungerà da showrunner, mentre Jonathan van Tulleken dirigerà il primo episodio. Michael Green, co-autore della sceneggiatura di Blade Runner 2049, fungerà da produttore esecutivo garantendo la continuità nel franchise.