Blade Runner 2099, Amazon svela il cast completo della serie sequel: è sensazionale

Blade Runner 2099, la serie Prime Video basata sul celebre franchise nato dal film cult del 1982 di Ridley Scott, sta cominciando a prendere forma, in quanto oggi lo streamer ha appena annunciato il cast completo.

Dopo Michelle Yeoh e Hunter Schafer, la serie sarà interpretata anche da Dimitri Abold ("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes") e Lewis Gribben ("Somewhere Boy"), che appariranno in qualità di series regular.

Inoltre, Katelyn Rose Downey ("The Nun II"), Daniel Rigby ("Renegade Nell"), Johnny Harris ("A Gentleman In Moscow"), Amy Lennox ("Only Child"), Sheila Atim ("The Woman King"), e Matthew Needham ("House of the Dragon") saranno membri ricorrenti del cast. La data d'uscita deve ancora essere rivelata.

Blade Runner 2049: Ryan Gosling in una scena d'azione del film

Cosa racconterà Blade Runner 2099?

Nella Los Angeles del 2099, Cora ha vissuto tutta la sua vita in fuga, un camaleonte costretto ad adottare numerose identità. Per assicurare un futuro stabile al fratello, assume un'ultima identità ed è costretta a collaborare con Olwen, una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. I due vengono coinvolti in una cospirazione sempre più vasta che rappresenta una minaccia esistenziale per una città che sta lottando per rinascere.

I dettagli esatti sui personaggi non sono stati resi noti, ma la serie si svolgerà dopo gli eventi dell'originale Blade Runner e del sequel Blade Runner 2049. La serie è attualmente in produzione a Praga e si prevede girerà anche a Barcellona. Film United si occupa della produzione a Praga.

Silka Luisa è showrunner e produttrice esecutiva. Ridley Scott sarà produttore esecutivo, Jonathan van Tulleken (regista di Shōgun) dirigerà i primi due episodi.