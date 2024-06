Blade Runner 2099: la star di Euphoria Hunter Schafer sarà l'androgina protagonista della serie Prime Video

Sarà Hunter Schafer ad affiancare Michelle Yeoh nel ruolo di co-protagonista della misteriosa serie spinoff di Blade Runner, in lavorazione per Prime Video.

Ad affiancare Michelle Yeoh in Blade Runner 2099 ci sarebbe la star di Euphoria Hunter Schafer. La serie Prime Video è in lavorazione da qualche giorno ed ecco che l'insider Daniel Richtman lancia la bomba. Secondo quanto anticipato, l'androgina attrice si calerà nei panni della protagonista, Cora, mentre Michelle Yeoh dovrebbe interpretare Olwyn, una replicante che sta per morire.

Secondo quanto anticipato dalla sinossi rivelata da Daniel Richtman, la protagonista della serie sarà Cora, fuggiasca costretta ad adottare diverse identità nel corso della sua intera esistenza. Nella Los Angeles del 2099, per assicurare un futuro stabile al fratello, Cora assume un'ultima identità e si trova a dover collaborare con Olwen, una replicante a fine vita. Le due vengono coinvolte in una vasta cospirazione che rappresenta una minaccia esistenziale per una città in lotta per rinascere.

Che cosa sappiamo finora

Le riprese di Blade Runner 2099 hanno preso il via pochi giorni fa. Tra le location previste, Praga e la Spagna. Jonathan Van Tulleken dirigerà la serie limitata scritta da Silka Luisa, che ricoprirò anche il ruolo di showrunner.

Secondo Deadline, Tullkenen avrebbe sostituito Jeremy Podeswa, costretto a rinunciare al progetto per via di un conflitto con impegni precdenti, slittati per via degli scioperi di Hollywood che hanno paralizzato l'industria la scorsa estate. Tullkenen ha diretto i primi due episodi dell'acclamata serie Shogun.

A dirigere Blade Runner 2099 dove essere inizialmente lo stesso Ridley Scott, che compare ora in veste di produttore esecutivo senza ricoprire ruoli creative. Lo show dovrebbe approdare su Prime Video nel 2025.