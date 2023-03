Blade Runner 2099: Jodie Comer nel cast della serie sequel?

Dopo The Last Duel, Jodie Comer potrebbe tornare a collaborare con Ridley Scott nella serie sequel Blade Runner 2099.

Dopo l'annuncio dell'arrivo di una serie tv che proseguirà le vicende di Blade Runner, Blade Runner 2099, negli ultimi mesi del progetto in via di sviluppo si è parlato molto poco. Un nuovo rumor indicherebbe in Jodie Comer la protagonista della serie prodotta da Prime Video.

Nell'episodio di questa settimana di The Hot Mic, l'insider Jeff Sneider afferma che Jodie Comer potrebbe essere in trattative per riunirsi con il regista di The Last Duel Ridley Scott sul progetto.

Scott, che produrrà e dirigerà diversi episodi della serie, ha concluso l'accordo con Amazon Studios all'inizio del 2022. Silka Luisa sta attualmente scrivendo la sceneggiatura e fungerà anche da showrunner.

Blade Runner: 40 anni dopo gli androidi sognano ancora pecore elettriche

"Il film originale di Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi e influenti film di fantascienza di tutti i tempi, e siamo entusiasti di presentare Blade Runner 2099 ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo", ha dichiarato Vernon Sanders di Amazon Studios lo scorso anno. "Siamo onorati di poter presentare questa prosecuzione del franchise di Blade Runner e siamo fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la talentuosa Silka Luisa, Blade Runner 2099 sosterrà l'intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici".

I dettagli della trama sono ancora nascosti, ma il titolo suggerisce ovviamente che la serie sarà ambientata molto tempo dopo gli eventi di Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, quindi è altamente improbabile il ritorno di Harrison Ford nei panni di Deckard.