Blade: il Morbius di Jared Leto potrebbe apparire nel reboot Marvel

Secondo un rumor, il reboot di Blade potrebbe vedere al suo interno la comparsa di Morbius, villain dell'universo Sony interpretato da Jared Leto in un nuovo film DC in arrivo.

Dopo il successo di Venom, lo Spider-Man Extended Universe sta per arricchirsi di un nuovo capitolo che vedrà Jared Leto nei panni del celebre Dottor Morbius, tormentato vampiro succhia sangue.

Il nuovo accordo tra Sony e Marvel potrebbe aprire nuove possibilità ai franchise in corso. Da tempo si vocifera sulla possibilità di vedere lo Spider-Man di Tom Holland fare la sua comparsa in Venom 2. Secondo We Got This Covered, questo non sarà l'unico crossover in arrivo: Marvel sarebbe intenzionata a far apparire Morbius nel preannunciato reboot di Blade che farà parte della Fase 5 dell'MCU.

Marvel ha annunciato Mahershala Ali come protagonista del reboot di Blade. Al momento non conosciamo la data di uscita ufficiale del film che introdurrà per la prima volta il mondo occulto nell'MCU. e in un film che vedrà la presenza di Dracula, Michael Morbius si sentirebbe definitivamente a casa.

Se Morbius non comparisse in Blade, vi è una seconda possibilità, anche questa anticipata da We Got This Covered: un film sui Midnight Sons che riunirebbe in un'unica pellicola personaggi come Blade, Moon Knight, Ghost Rider e Punisher. Anche in questo caso il Morbius di Jared Leto potrebbe trovare spazio in un film che potrebbe avere il rating R. restiamo in attesa di conferme a queste suggestive ipotesi.