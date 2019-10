Blade: Mahershala Ali anticipa il look del personaggio in una foto

Mahershala Ali ha condiviso una foto su Instagram in cui sfoggia un look alla Blade.

Ieri il premio Oscar Mahershala Ali ha condiviso su Instagram una foto in bianco e nero che lo vede avvolto in un accappatoio in un teatro di posa. L'attore sfoggia un nuovo taglio di capelli e un paio di occhiali scuri che ricordano molto da vicino il look di Wesley Snipes nell'originale trilogia di Blade.

A quanto sappiamo finora, il reboot di Blade non arriverà tanto presto al cinema. Il film con Mahershala Ali farà parte della Fase 5 dell'MCU e approderà in sala nel 20203. Kevin Feige ha svelato che è stato il due volte premio Oscar a contattarlo con la richiesta di interpretare il cacciatore di vampiri in un reboot dell'adattamento dei fumetti. Alcuni mesi dopo il sogno di Mahershala Ali è diventato realtà, permettendo così alla Marvel di concretizzare un ritorno che avevano pensato fosse adatto al mondo degli show televisivi.

Nessun dettaglio del plot è stato rivelato ufficialmente anche se, secondo le prime anticipazioni, il cacciatore di vampiri Blade dovrà affrontare un villain d'eccezione: Dracula. Restiamo in attesa per saperne di più.

