Venom 2: nel sequel si assisterà allo scontro con Spider-Man?

Venom dovrebbe in futuro scontrarsi con Spider-Man, eroe interpretato da Tom Holland, almeno secondo quanto dichiarato dal regista Ruben Fleischer che ha parlato del futuro cinematografico dei personaggi tratti dai fumetti della Marvel in una recente intervista.

Il filmmaker, che ha ceduto il proprio posto dietro la macchina da presa al collega Andy Serkis, ha parlato della possibilità che Tom Hardy e Tom Holland si ritrovino sullo stesso set in occasione di un sequel di Venom. Ruben Fleischer ha sottolineato: "La direzione verso cui ci stiamo muovendo è quella ed è qualcosa di eccitante perché abbiamo cambiato l'origine di Venom".

Il regista ha ricordato: "Nei fumetti si evolveva da Spider-Man ma, a causa della questione dei diritti in mano a Marvel e Sony, non abbiamo potuto farlo. Quindi ci stiamo muovendo verso quello scontro e sarà entusiasmante da vedere quando i due personaggi si affronteranno".

Il filmmaker ha spiegato il motivo per cui non si occuperà del sequel di Venom: "Sono stato davvero felice di lasciare il compito a qualcuno di diverso e sono entusiasta nell'attesa di scoprire cosa farà Andy Serkis con il personaggio".

Fleischer ha aggiunto che avrebbe sperato in una diversa reazione da parte dei critici a Venom: "Mi è dispiaciuto realmente che non sia piaciuto perché è un film ideato per piacere al pubblico e non sono certo se ci fosse qualcosa contro la Sony o semplicemente le persone venerano la Marvel. Ma sono davvero sorpresi che i critici lo stessero criticando negativamente perché è piaciuto realmente agli spettatori e molte persone che lo hanno visto hanno apprezzato che fosse un film di supereroi divertente. Sono stato quindi un po' sorpreso. Non so cosa si stessero aspettando".