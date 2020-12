Blade: Kevin Feige svela le ultime novità sul reboot con Mahershala Ali

Il Disney Investor Day 2020 ha permesso a Kevin Feige di aggiornare i fan sugli ultimi sviluppi dell'atteso reboot di Blade che vedrà protagonista il premio Oscar Mahershala Ali.

Alita - Angelo della battaglia: un primo piano di Mahershala Ali

Il capo dei Marvel ha confermato che il film è in fase di sviluppo e che farà parte del Marvel Cinematic Universe. Mahershala Ali prenderà il posto di Wesley Snipes nei panni del daywalker Eric Brooks, killert metà umano e metà vampiro che usa le sue abilità sovrumane per distruggere i non morti che minacciano gli esseri umani.

"Come annunciato al Comic-Con lo scorso anno, stiamo procedendo con lo sviluppo di Blade, con Mahershala Ali" ha annunciato Kevin Feige. "Stiamo lavorando alle storyline, e avremo nuovi importanti annunci molto, molto presto."

Blade: Mahershala Ali svela una nuova immagine nei panni dell'eroe Marvel

Mahershala Ali ha cercato di convincere Marvel ad affidargli il ruolo di Blade fin dal 2016, quando ha interpretato Cornell "Cottonmouth" Stokes nella serie Marvel/Netflix Luke Cage, come ha svelato a The Tight Rope:

"Ho recitato nella serie Marvel per Netflix intitolata Luke Cage. Il giorno della premiere mi sono voltato verso il mio agente e gli ho chiesto, 'Che cosa stanno combinando con Blade?' Perché avevo sentito che stavano cercando un modo per realizzare un remake. Mi sono divertito a partecipare alla serie Marvel e ad avere tutto quello spazio in tv, ma il mio obiettivo è sempre stato quello di fare film. Partecipare a un serie tv in un modo molto specifico che avesse un significato preciso è stato bello, ma il mio principale obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra cinema e televisione."

Al momento, Marvel non ha ancora annunciato una data di uscita per il reboot di Blade.