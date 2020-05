Blade: Mahershala Ali svela una nuova immagine nei panni dell'eroe Marvel

Il premio Oscar Mahershala Ali ha condiviso un nuovo concept aet ufficiale che lo vede nei panni di Blade, eroe Marvel che si prepara a fare ritorno nell'MCU in una nuova veste.

A colpire, nel concept art,è il sorriso sfoderato da Blade, personaggio cupo e crepuscolare che vive in un mondo oscuro e violento. Ad annunciare il reboot di Blade è stato il capo di Marvel Kevin Feige nel corso della passata edizione del San Diego Comic-Con anticipando anche il nuovo protagonista, il premio Oscar Mahershala Ali, che prenderà il posto di Wesley Snipes. Ad affiancare Ali ci potrebbe essere, secondo rumors riportati da We Got This Covered, John Boyega nel ruolo dei villain Deacon Frost.

A quanto sappiamo finora, per vedere il nuovo Blade dovremo attendere a lungo. Il film con Mahershala Ali farà parte della Fase 5 dell'MCU e approderà in sala non prima del 2023. Kevin Feige ha svelato che è stato il due volte premio Oscar a contattarlo con la richiesta di interpretare il cacciatore di vampiri in un reboot dell'adattamento dei fumetti. Alcuni mesi dopo il sogno di Mahershala Ali è diventato realtà, permettendo così alla Marvel di concretizzare un ritorno che avevano pensato fosse adatto al mondo degli show televisivi.