Blade, Captain America 4, Thunderbolts: Marvel conferma i registi

I Marvel Studios hanno confermato le notizie circolate nelle ultime settimane annunciando ufficialmente i registi di Blade, Captain America 4 e Thunderbolts. Come rivela l'Hollywood Reporter, a dirigere il reboot di Blade sarà Bassam Tariq, Captain America: New World Order sarà diretto da Julius Onah, mentre Jake Schreier si occuperà della regia di Thunderbolts. Tutti e tre i film sono stati annunciati ufficialmente dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige durante il panel della Marvel ospitato nella Hall H, come rivela il nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Blade, Captain America: New World Order e Thunderbolts faranno parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Blade uscirà il 3 novembre 2023, seguito da Captain America: New World Order il 3 maggio 2024 e Thunderbolts il 26 luglio 2024.

Il capo di Marvel Kevin Feige non ha ancora rivelato i nomi degli eroi che andranno a costituire il team dei Thunderbolts, spiegando che questo tipo di informazioni verranno state rivelate in un secondo momento. Potenzialmente a settembre, quando la Disney terrà la sua convention D23. Si prevede che altri annunci Marvel avranno luogo di fronte ai fan della compagnia.

Blade è stato formalmente annunciato nel 2019, l'ultima volta che la Marvel ha partecipato al San Diego Comic-Con. Mahershala Ali è stato annunciato da Kevin Feige per chiudere il panel e si è presentato sul palco con indosso un cappellino da baseball nero con la scritta "Blade".

Captain America: New World Order seguirà le vicende della serie DIsney+ The Falcon and the Winter Soldier, che è si conclusa con Sam Wilson (Anthony Mackie) che assume ufficialmente l'identità tramandatagli da Steve Rogers (Chris Evans) alla fine di Avengers: Endgame.