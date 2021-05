Black Widow: il selfie di David Harbour, Scarlett Johansson e Florence Pugh è tutto da ridere

In attesa della distribuzione in sala di Black Widow, David Harbour ha voluto condividere attraverso il suo profilo Instagram un selfie in compagnia di Scarlett Johansson e Florence Pugh sul set del nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Oltre ad aver condiviso la simpatica foto insieme a Scarlett Johansson e Florence Pugh dal set di Black Widow, David Harbour ha dichiarato: "In origine, questo sarebbe dovuto essere un selfie tranquillo e rilassante in corrispondenza del tramonto. In realtà si è trasformato nel monologo interiore di tre strani personaggi quando sono arrivate anche queste due. Nat, YB e Capitan Mispazzoloidenti. Stiamo arrivando per voi il 9 luglio!".

In attesa di apprezzare finalmente sugli schermi un nuovo film appartenente al Marvel Cinematic Universe, David Harbour ha provato ad alimentare l'immaginazione di fan e curiosi. Black Widow sarà il primo stand alone incentrato sul personaggio di Natasha Romanoff e racconterà la parte più oscura della sua personalità. Secondo la sinossi ufficiale: "Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un Avenger".

Per restare in tema Marvel Cinematic Universe, pochi giorni fa è stata ufficializzata la notizia secondo cui Susan Sarandon interpreterà la versione anziana di Black Widow nel podcast narrativo a puntate Marvel's Wastelanders.