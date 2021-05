Marvel: Susan Sarandon e Stephen Lang saranno Black Widow e Hawkeye in un podcast seriale

Marvel's Wastelanders, podcast narrativo a puntate della Marvel, vanterà le voci di Susan Sarandon e Stephen Lang per due celebri Avengers. Per l'esattezza, lei sarà Grey Widow, la versione anziana di Black Widow, mentre lui presterà la voce a Old Man Hawkeye. Ognuno dei due personaggi avrà diritto a un proprio arco narrativo, all'interno del progetto più vasto che è Wastelanders, racconto ambientato in un futuro post-apocalittico dove i cattivi hanno vinto.

Susan Sarandon a Venezia per il film Elizabethtown

Ad aprire le danze, tra qualche giorno (1° giugno), sarà Old Man Star-Lord, con Timothy Busfield (West Wing) nel ruolo del leader dei Guardiani della Galassia. Seguiranno poi Grey Widow, con Susan Sarandon, Old Man Hawkeye, con Stephen Lang, e Old Man Wolverine, al momento senza dettagli concreti su trama e cast. Proprio Wolverine è stato protagonista di un precedente podcast narrativo prodotto dalla Marvel, The Long Night, e del seguito The Lost Trail. In entrambi i casi aveva la voce dell'attore inglese Richard Armitage.

Hawkeye: un concept art della serie Disney+

Nel corso del 2021 vedremo anche Natasha Romanoff e Clint Barton sullo schermo: lei sarà protagonista, a luglio, del film Black Widow, inizialmente previsto per la scorsa primavera e poi rimandato a causa dell'emergenza sanitaria, mentre lui apparirà in autunno nella miniserie Hawkeye, che racconterà le sue gesta dopo gli eventi di Avengers: Endgame e il suo rapporto con la discepola Kate Bishop, la quale potrebbe poi far parte di un progetto incentrato sulla squadra nota come Young Avengers.

Star-Lord ritornerà invece nel 2022, in Thor: Love and Thunder, insieme agli altri Guardiani della Galassia, i quali saranno poi protagonisti di uno speciale realizzato per Disney+ prima di chiudere la loro trilogia personale nel 2023 con Guardians of the Galaxy Vol. 3, come sempre scritto e diretto da James Gunn. Quanto a Wolverine, non sappiamo ancora quando ci sarà la prima apparizione dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe, dato che i diritti dei personaggi sono tornati nelle mani della Casa delle Idee solo due anni fa.