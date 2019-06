Black Widow: Scarlett Johansson si rifugia nei boschi nelle nuove foto dal set

Nuove foto dal set di Black Widow trapelano in rete mostrando Scarlett Johansson immersa nella natura.

New set photos from the Black Widow movie pic.twitter.com/J9jVrUVl9o — Black Widow Movie (@BlackWidow_Film) June 6, 2019

Nelle foto vediamo Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanof, vestita di grigio e con gli auricolari nelle orecchie, intenta a vagare in una misteriosa area boschiva nei paraggi del Buckinghamshire. Le foto non sembrano particolarmente significative, ma ci aiutano a tener d'occhio la produzione di Black Widow che ha preso il via qualche giorno fa in Norvegia. Le foto confermerebbero, inoltre, l'ipotesi che Black Widow sia ambientato in un'epoca compresa tra Captain America: Civil War e Avengers: Endgame vista la presenza degli auricolari Apple.

Black Widow introdurrà l'eroina che prenderà il posto di Natasha Romanoff?

Naturalmente è possibile che Black Widow contenga sequenze legate al passato di Natasha Romanoff così come Joss Whedon ha fatto in parte in Avengers: Age of Ultron, ma per adesso i dettagli del plot della pellicola standalone restano top secret.

