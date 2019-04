Black Widow: le riprese al via a giugno

David Harbour ha svelato che le riprese di Black Widow prenderanno il via a giugno lodando la regista Cate Shortland e il supercast femminile.

Le riprese del cinecomic Marvel Black Widow prenderanno il via a giugno. La conferma arriva dalla star David Harbour, nel cast del film.

Avengers: Endgame - Black Widow

David Harbour ha svelato l'informazione nel corso del tour promozionale di Hellboy confermando la sua partecipazione a fianco della protagonista Scarlett Johansson.

"Credo che le riprese inizieranno a giugno. Non credo che abbiano ancora deciso tutto, ma è un gran personaggio. Sono davvero emozionato. Il cast è meraviglioso con Scarlett e Florence Pugh, credo che sia già stato annunciato. So che stanno parlando anche di Rachel Weisz. Ci saranno delle attrici meravigliose."

Avengers: Endgame, chi morirà?

Florence Pugh, menzionata da David Harbour, interpreterà una spia della stessa caratura di Natasha Romanoff, ma dai valori morali opposti. Quanto alla storia, per adesso l'attore non è lasciato sfuggire nessuna anticipazione, ma ha lodato la regista Cate Shortland:

"Non posso dire niente sulla storia, è molto interessante. E' sorprendente. Quando mi hanno proposto lo script, sono rimasto stupito, ma vi dirò, l'aspetto che mi ha spinto ad accettare è stata la regista Cate Shortland, che ha diretto Lore. E' uscito nel 2012. E' una regista sofisticata, geniale, appassionata ed è anche un meraviglioso essere umano."

L'uscita di Hellboy in Italia è fissata per l'11 aprile. Tra poche settimane rivedremo Scarlett Johansson nel ruolo di Black Widow in Avengers: Endgame.

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

