Black Widow: Scarlett Johansson nel poster del film Marvel!

Black Widow arriverà nei cinema americani il 1 maggio 2020 e il poster mostra l'eroina interpretata da Scarlett Johansson circondata dai nuovi personaggi in arrivo nel Marvel Cinematic Universe.

La locandina del cinecomic dedicato a Vedova Nera è stata condivisa online da Andy Park, responsabile dello sviluppo visivo e concept artist per i Marvel Studios. L'immagine mostra Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson, circondata dal malvagio Taskmaster, da Red Guardian che è il nuovo eroe interpretato da David Harbour, da Malina che ha il volto di Rachel Weisz e da Yelena Belova, parte affidata a Florence Pugh. L'immagine mostra anche altre donne di cui non è stata rivelata l'identità e potrebbero essere altre super spie addestrate in occasione del programma Red Room.

Ecco il poster:

Black Widow: il poster del film

Il film totalmente dedicato all'agente di S.H.I.E.L.D. e poi membro degli Avengers, sarà diretto dalla regista Cate Shortland e il teaser ha mostrato il legame con quanto accaduto in Captain America: Civil War. Natasha si ritroverà quindi a Budapest, città dove si svolgono alcune spettacolari sequenze d'azione mostrate nel teaser presentato al San Diego Comic-Con 2019.

Scarlett Johansson sarà tra le star di Venezia 2019 insieme ad altri personaggi attesi per la Mostra del Cinema. Insieme a Adam Driver, Scarlett Johansson presenterà Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, uno dei nostri film più attesi a Venezia 2019, incentrato sulle dinamiche di una crisi tra due giovani coniugi.