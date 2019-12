Black Widow, Kevin Feige: "Il film cambierà la vostra percezione di Avengers: Infinity War e Endgame"

Ci sono cose che Black Widow fa in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame che verranno rilette in una luce nuova dopo il film sulle origini di Vedova Nera, in uscita il 1 maggio 2020.

Black Widow cambierà la percezione del pubblico di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ad assicurarlo è il capo di Marvel Kevin Feige. Il produttore ha anticipato che le gesta di Natasha Romanoff, viste in una nuova luce, spingeranno il pubblico a rileggere quanto accaduto nei due capitoli conclusivi della saga degli Avengers.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Al Brazil Comic Con (CCXP19), IGN Brazil ha chiesto a Kevin Feige le ragioni della scelta che hanno spinto i creativi a collocare Black Widow tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War invece di farne un prequel lontano nel tempo. Ecco la sua spiegazione:

"Quattro anni fa sviluppavamo Infinity War e Endgame in contemporanea, all'epoca sapevamo di voler portare la storia a una conclusione nel modo più eroico possibile in Endgame, ma anche di voler esplorare una parte della vita di Nat che non avevamo visto prima. Tra i film degli Avengers sono accadute molte cose di cui non sapevamo niente. Sapevamo di voler fare un film con Scarlett Johansson perché lei è Natasha Romanoff e non una storia con una Vedova Nera più giovane a cui il pubblico non era legato."

Black Widow: chi sono i nuovi personaggi del film Marvel?

Feige ha, inoltre, anticipato che in Black Widow vedremo Nat in una luce diversa che spingerà il pubblico a rileggere quanto accaduto nei film sugli Avengers: "Esploreremo il passato di Nat e come questo abbia influenzato le avventure vissute tra Civil War e Infinity War. Ci sono cose che lei fa in Infinity War e Endgame che vedrete in una nuova luce dopo Black Widow."

L'uscita di Black Widow, che inaugurerà la Fase 4 dell'MCU, è prevista per il 1 maggio 2020. Qui trovate il nostro commento al trailer di Black Widow.