Black Widow: Haweye potrebbe comparire nel film

Hawkeye potrebbe fare la sua comparsa nella pellicola standalone Black Widow. Dopo Avengers: Endgame, forse non rivedremo più i sei Vendicatori originari insieme, ma Natasha Romanoff sta per fare ritorno in un solo che si preannuncia pieno di sorprese.

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in un scena del film

L'ultimo rumor vorrebbe la comparsa di Hawkeye nel film che vedrà il personaggio di Vedova Nera fare ritorno dalla morte (ancora non sappiamo come). Abbiamo visto la superspia interpretata da Scarlett Johansson sacrificarsi sul pianeta Vormir per permettere all'amico Hawkeye di conquistare la Gemma dell'Anima e fare ritorno a casa sano e salvo.

Secondo le prime ipotesi, Black Widow sarà una storia delle origini che racconta come l'assassina russa Natasha romanoff finisce per essere ingaggiata dallo S.H.I.E.L.D. Un nuovo rumor pubblicato su Reddit suggerisce che nel film rivedremo una vecchia conoscenza. Jeremy Renner dovrebbe tornare a indossare i panni di Clint Barton/Hawkeye, amico fraterno di Natasha. Probabilmente il passato comune di Clint e Natasha, a cui molti film della saga degli Avengers hanno fatto allusione, verrà finalmente svelato.

Al momento sono in corso in varie regioni europee le riprese di Black Widow. Le prime foto dal set di Black Widow in Norvegia, Inghilterra e Ungheria, sono circolate in rete diffondendo i primi indizi sul film in lavorazione.

Oltre a comparire (forse) nella pellicola, rivedremo con molta probabilità Jeremy Renner in una serie tv dedicata a Hawkeye in preparazione per Disney+. Nello show Clint Barton farà da mentore a colei che gli succederà nel ruolo di Hawkeye, Kate Bishop. Naturalmente per adesso Marvel non ha confermato la presenza di Renner in nessuno dei due progetti, non ci resta che attendere per saperne di più.

