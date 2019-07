Black Widow introdurrà i Dark Avengers nell'MCU?

Secondo una nuova teoria, Black Widow potrebbe introdurre per la prima volta i Dark Avengers nel Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

A quanto sappiamo finora, Black Widow, primo film della Fase 4 dell'MCU, sarà un prequel ambientato nel periodo compreso tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Secondo un'intrigante teoria, il film diretto da Cate Shortland potrebbe vedere l'arrivo dei Dark Avengers. Secondo una teoria pubblicata su Reddit da u/theincredibleshaq, la fondazione dei Dark Avengers potrebbe essere opera di Red Guardian (David Harbour) e Taskmaster, villain del film.

Grazie alle sue abilità, Red Guardian potrebbe essere l'equivalente dark di Captain America, mentre le capacità di Taskmaster sarebbero molto vicine a quelle di Hawkeye. Secondo la teoria, personaggi come Abomination, Whiplash o Justin Hammer potrebbero fare la loro comparsa dando vita a un gruppo di personaggi pronti a entrare in azione. Sappiamo che Dark Avengers non farà parte della Fase 4 dell'MCU, ma Marvel potrebbe decidere di introdurre il team nella Fase 5 o addirittura ancora più avanti.

Secondo i rumor, Dark Avengers è uno dei fumetti Marvel da tempo in fase di adattamento. Lo scorso ottobre That Hashtag Show aveva svelato che i Marvel Studios avevano commissionato una sceneggiatura. Lo stesso David Harbour ha ammesso in un'intervista a ComicBook che il suo personaggio in Black Widow è una risposta a Captain America spiegando: "C'è una cosa che mi piace davvero del personaggio. C'è libertà di interpretazione. Sappiamo che è la controparte sovietica di Captain America, ma c'è ancora molto da scoprire sulla sua vera identità, possiamo giocare con lui."

Black Widow arriverà al cinema il 1 maggio 2020.