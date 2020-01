Black Widow: Alexandre Desplat comporrà la colonna sonora del film Marvel

Sarà Alexandre Desplat a comporre la colonna sonora di Black Widow: Marvel l'ha svelato attraverso il nuovo trailer, diffuso poche ore fa e l'ha confermato con un tweet sull'account ufficiale.

Alexandre Desplat, autore delle musiche di film come Harry Potter e i doni della morte, The Tree of Life e, più di recente, L'ufficiale e la spia e Piccole Donne di Greta Gerwig, è stato candidato per ben 10 volte agli Oscar (l'undicesima nomination è stata annunciata ieri, proprio per Piccole Donne), vincendo l'ambita statuetta due volte, con Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua - The Shape of Water.

Così, sulla musica composta per lei da Desplat, ad aprile vedremo finalmente tornare Natasha Romanoff nei panni della Vedova Nera del MCU per combattere contro il terribile villain Taskmaster, mostrato nel nuovo trailer. Ad affiancare Scarlett Johansson ci sarà la giovane Florence Pugh, nei panni della killer russa Yelena Belova. Nei fumetti, Yelena Belova è una spia russa che ha condiviso con Natasha Romanoff il durissimo addestramento nella Red Room. La storia di Black Widow si inserirà a livello temporale dopo gli eventi mostrati in Captain America: Civil War e prima di Avengers: Infinity War, anni durante i quali Natasha ha collaborato con Captain America mentre erano in fuga dal governo.

Black Widow, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpreti, oltre a Scarlett Johansson e Florence Pugh, anche David Harbour, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz. L'uscita italiana di Black Widow è fissata per il 29 aprile.