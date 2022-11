Black Panther: Wakanda Forever, ecco dove si colloca nella timeline dell'MCU

Manca una settimana all'arrivo in sala di Black Panther: Wakanda Forever e Marvel fa chiarezza su uno degli interrogativi che si pongono i fan, dove si colloca esattamente il sequel di Black Panther nella timeline del Marvel Cinematic Universe?

Uno dei grandi punti di forza dell'MCU è la sua intetconnettività; dopotutto, lo slogan "It's All Connected" è stato creato per indicare la continuità nelle trame e nei personaggi da un progetto Marvel all'altro. Con l'introduzione di Ironheart e Namor, il posto di Black Panther: Wakanda Forever nella timeline del MCU acquista massima importanza.

Black Panther: Wakanda Forever

Il produttore dei Marvel Studios Nate Moore ha fatto chiarezza sulla posizione di Black Panther: Wakanda Forever nella timeline ddell'MCU in un'intervista con CinemaBlend dichiarando:

"gli eventi del film si collocano chiaramente dopo Spider-Man: No Way Home ed Eternals. Credo che potenzialmente sia in contemporanea con Thor: Love and Thunder. New Asgard esiste nel nostro film. E quasi in contemporanea con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che uscirà a febbraio."

In che modo la morte di Chadwick Boseman influenza la storia di Black Panther: Wakanda Forever?

La star di Black Panther, Chadwick Boseman, è morta nel 2020 dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon. Il regista Ryan Coogler stava già lavorando alla sceneggiatura di Black Panther: Wakanda Forever prima della morte del suo protagonista e si è trovato a dover modificare varie parti della storia. all'epoca dichiarò:

"Ho passato l'ultimo anno a prepararmi, immaginando e scrivendo parole per lui da dire, ma non eravamo destinati a vedere tutto ciò".

Black Panther: Wakanda Forever ha inglobato la morte di Boseman con la scelta dei Marvel Studios di non sostituirlo con un altro attore. il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.

Le altre soprese contenute nel plot le scopriremo al cinema, a partire dal 9 novembre, con l'arrivo di Black Panther: Wakanda Forever.