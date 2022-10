Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna presenta "Lift Me Up", in ricordo di Chadwick Boseman

Rihanna è tornata con una canzone inedita: Lift Me Up che è stata realizzata per Black Panther: Wakanda Forever e in onore di Chadwick Boseman.

Rihanna è tornata nel mondo della musica con la nuova canzone Lift Me Up, il primo brano tratto dalla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, un tributo in onore di Chadwick Boseman.

Online Marvel ha condiviso il video visualizer che permette di ascoltare la prima delle due canzoni realizzate per il nuovo progetto della MCU.

Lift Me Up è stata scritta da Tems, di origine nigeriana, insieme a Rihanna, al compositore Ludwig Goransson e al regista Ryan Coogler appositamente per Black Panther: Wakanda Forever.

Tems ha dichiarato in un comunicato: "Dopo aver parlato con Ryan e aver sentito la direzione che voleva dare al film e alla canzone, volevo scrivere qualcosa che rappresentasse un caloroso abbraccio da tutte le persone che ho perso nella mia vita. Ho provato a immaginare cosa si potrebbe provare se potessi cantare rivolgendomi a loro ora e spiegare quanto sento la loro mancanza. Rihanna è stata un'ispirazione per me così sentirla interpretare questa canzone è un onore grandioso". Rihanna ha collaborato con la Marvel curando l'album legato al sequel di Black Panther come Kendrick Lamar ha fatto con il primo capitolo delle avventure ambientate a Wakanda.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Nel cast del film ci saranno Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, Angela Bassett, e Martin Freeman.

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole.