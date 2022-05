Black Panther: Wakanda Forever, primo sguardo a Namor in un concept art

Mentre si avvicina l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever, non sono molti i dettagli sul film trapelati finora, ma adesso un concept art avrebbe svelato il look di Namor, personaggio che dovrebbe avere un ruolo centrale nel sequel Marvel.

Le speculazioni sul personaggio di Namor si sono intensificate dopo l'ingaggio di Tenoch Huerta. Sono in molti a ipotizzare che sarà lui a interpretare il celebre personaggio dei fumetti Marvel nella versione MCU anticipata, pare, dalla nuova grafica promozionale trapelata in rete.

Come condiviso da The Direct, un'immagine promozionale sfocata di Black Panther: Wakanda Forever ha fatto il giro del web offrendo un'idea del design dell'MCU per il Sub-Mariner. L'immagine sfocata sembra prendere spunto dal classico aspetto del personaggio degli anni '60, completo di una tavolozza di colori verde e oro. Nell'immagine, Namor sembra indossare slip da bagno verdi con una cintura d'oro, ma ha anche un'armatura d'oro sulle braccia, oltre a un colletto verde al collo e al petto, oltre a quella che sembra essere un'armatura sulle gambe e caviglie.

Anche nell'immagine sfocata, i riferimenti alle ali della caviglia sono chiari, anche se non sappiamo se faranno parte della fisiologia del personaggio o della corazza protettiva che indossa. Namor sembra anche indossare una sorta di orecchini nell'immagine sfocata o ha i capelli più lunghi che sono nascosti dietro le orecchie a creare un effetto simile.

Thor: Love and Thunder, una foto conferma il collegamento con Black Panther: Wakanda Forever

La cosa interessante del presunto concept art è che, anche se non possiamo vederlo chiaramente, sembra che ci siano riferimenti alla cultura Maya o azteca. Possibile che Black Panther: Wakanda Forever alteri l'origine del personaggio di Namor basandolo più sull'antica cultura Maya rispetto ad altri miti di Atlantide, scelta che confermerebbe alcune voci sul cinecomic secondo cui nel film farà la sua comparsa Tepeyollotl, il dio giaguaro azteco.

Per quanto riguarda ciò che sappiamo su Namor, dopo che il personaggio non è apparso come parte degli Illuminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, lo sceneggiatore Michael Waldron ha rivelato che lo studio ha altri piani per il personaggio e il suo futuro nel MCU:

"Abbiamo parlato di lui, perché è sicuramente un membro originale degli Illuminati. Ma penso che la Marvel abbia altri piani per lui nel MCU. E quindi, non ha trovato spazio in questo particolare film".

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema a novembre.