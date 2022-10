Black Panther: Wakanda Forever, i poster e lo spot hanno rivelato l'identità del successore di T'Challa?

A poche settimane dall'uscita al cinema di Black Panther: Wakanda Forever, l'identità del successore di T'Challa come Black Panther rimane uno dei più grandi misteri dell'anno, ma un nuovo spot potrebbe rivelare l'identità del nuovo eroe.

Il nuovo spot di Black Panther: Wakanda Forever e sei nuovi character posters (che trovate più sotto), potrebberoaver rivelato un importante indizio sull'identità di chi prenderà il posto di T'Challa indossando il costume di Black Panther dopo la morte di Chadwick Boseman.

Verso la fine dello spot, della durata di 45 secondi, vediamo il nuovo Black Panther in azione mentre si lancia sul campo di battaglia, con indosso i guanti della sua nuova tuta nera e oro che sembrano molto simili ai guanti di vibranio di Shuri (Letitia Wright) apparsi in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Shuri è sempre stata la scelta più logica per succedere al suo defunto fratello, ma finora non c'era stata nessuna conferma che i Marvel Studios avrebbero seguito questa direzione nello sviluppo del sequel. Conferma che, probabilmente, arriverà il 9 novembre con l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever nei cinema italiani.

Lo spot contiene anche nuove scene di Namor (Tenoch Huerta) e Ironheart (Dominique Thorne) che mostrino in dettaglio il look dei personaggi.

La sinossi di Black Panther: Wakanda Forever

Ecco la sinossi ufficiale di Black Panther: Wakanda Forever diffusa dai Marvel Studios: In Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba) combattono per proteggere la loro nazione dalle potenze mondiali che intervengono sulla scia della morta di Re T'Challa. Mentre gli abitanti di Wakanda si sforzano di abbracciare il loro prossimo capitolo, gli eroi devono unirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda. Introducendo Tenoch Huerta nei panni di Namor, re di una nazione segreta sottomarina, il film è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.