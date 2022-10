Black Panther: Wakanda Forever, nuovo trailer e poster per il sequel Marvel: chi si cela sotto la maschera?

I Marvel Studios hanno diffuso bun secondo trailer e un nuovo poster per Black Panther: Wakanda Forever, e si intravede anche la nuova Pantera Nera.

Finalmente abbiamo un secondo trailer e un inedito poster per Black Panther: Wakanda Forever, l'attesissimo sequel Marvel diretto da Ryan Coogler che dovrà fare i conti con l'assenza di T'Challa e l'introduzione di nuovi personaggi. Si tratterà di nemici o alleati? E chi si cela dietro il costume di Pantera Nera adesso?

In occasione della messa in vendita dei biglietti per Black Panther: Wakanda Forever, i Marvel Studios hanno diffuso dei nuovi materiali promozionali che ci danno anche un'idea più precisa di cosa vedremo nel film.

La scomparsa di Chadwick Boseman a.k.a. T'Challa/Black Panther ha sconvolto tutti, e sarà ovviamente parte della storia che arriverà sugli schermi, come ci anticipava già il primo trailer di Black Panther: Wakanda Forever.

In questo secondo filmato, tuttavia, andiamo più a fondo, in quanto ne vengono anticipate le conseguenze.

Intanto, sembra che i wakandiani si stiano preparando a una guerra, e gli avversari pare siano i Talokans guidati da Namor (Tenoch Huerta), una contrapposizione evidenziata anche dal nuovo poster.

Ma le novità non finiscono qui, perché il trailer ci permette anche un primo, vero sguardo al nuovo Black Panther...

Black Panther: Wakanda Forever arriverà il 9 novembre nelle sale italiane, mentre in altri paesi come gli Stati Uniti uscirà l'11.