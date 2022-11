Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Doom sarà o non sarà nel film? Risponde il produttore

Black Panther: Wakanda Forever sta per arrivare al cinema, ma nell'atteso sequel del film Marvel vedremo anche Doctor Doom come si vocifera da tempo? Sentiamo cosa ha avuto da dire in merito il produttore Nate Moore.

Ormai da tempo circolano insistenti rumor su un possibile coinvolgimento di Dr. Doom, uno dei personaggi Marvel più amati dai fan - o meglio, che i fan amano odiare più di molti altri -, nel sequel di Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever, ma adesso è il produttore Nate Moore a fornire dei chiarimenti sulla sua presenza nella pellicola, come riporta anche CBM.

"Non è mai stato nei piani, a essere sinceri, ma capisco perché molti l'abbiano pensato" ha risposto Moore ai microfoni di Phase Zero, alla domanda se fosse mai stato discusso un inserimento del personaggio nel film.

"È un personaggio così grandioso, e il mondo di Latveria è fantastico... Poi Ryan è un fan" ha continuato "Ma una volta deciso che l'antagonista sarebbe stato Namor, quello è stato il focus".

D'altronde, lo stesso Ryan Coogler, regista dei due capitoli cinematografici di Black Panther, in un'altra intervista ha smentito anche lui la presenza del personaggio: "In questo film? No [non c'è]. Cerco di non leggere mai troppo [ciò che si trova sul web]. Ma sì, [qui] non è non è presente".

Vedremo se sarà davvero così, o è l'ennesimo tentativo di mantenere il segreto su un'importante presenza nelle proprie pellicole e non rovinare la sorpresa ai fan.

Intanto, vi ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever sarà al cinema dal 9 novembre.