Marvel, Robert Downey Jr. sarebbe potuto essere Dr. Doom invece di Iron Man?

Per tutti ormai, fan Marvel o meno, Robert Downey Jr. è Iron Man e non si discute. Ma la verità è che l'attore era stato contattato per interpretare un altro personaggio di quell'universo prima di essere scelto come Tony Stark: Dr. Doom.

Lo avrebbe raccontato Jon Favreau stando a quanto si legge nel libro "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe".

L'interprete del primo film del MCU sarebbe potuto essere uno di quegli attori dal doppio ruolo, come Chris Evans e Ryan Reynolds, visto che, come avrebbe affermato il regista di Iron Man "Marvel aveva già avuto un incontro con Downey Jr., credo, per il ruolo di Dr. Doom".

Il riferimento sembra essere al film del 2005 diretto da Tim Story, nel quale fu poi Julian McMahon a portare sullo schermo il CEO delle Von Doom Industries Victor Von Doom - tra l'altro, anche McMahon è a quota due personaggi nel MCU, avendo interpretato un altro villain, Jonah, nella serie tv Runaways.

Lo stesso film, tra l'altro, in cui ritroviamo proprio Chris Evans a.k.a. Captain America nei panni di Johnny Storm/La Torcia Umana... Pensate che reunion ci sarebbe poi stata in The Avengers!

Tra gli altri attori considerati per il ruolo di Dr. Doom nella stessa o in precedenti versioni poi mai realizzate (come quella del regista di Ant-Man Peyton Reed sempre nei primi anni 2000) vi furono anche Jude Law, Tim Robbins, Mel Gibson e Nicolas Cage, mentre adesso i fan Marvel attendono con trepidazione di rivedere il personaggio nel MCU e di scoprire da chi sarà interpretato.

Voi chi vorreste vedere nel ruolo?