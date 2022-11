Black Panther: Wakanda Forever, i primi concept art di Namor ci rivelano qualcosa in più sul personaggio

Introdotto per la prima volta nell'MCU attraverso Black Panther: Wakanda Forever, Namor ha saputo immediatamente conquistarsi il favore del grande pubblico. Volete dare un'occhiata al suo design originale?

Anthony Francisco, ex Marvel Studios visual development artist, ha condiviso alcuni dei concept art originali di Namor da lui realizzati per Black Panther: Wakanda Forever, sottolineando che alla fine molte delle sue scelte estetiche sono state adottate per il look definitivo. Resta comunque curiosa la possibilità di dare uno sguardo ai primi ragionamenti artistici per questo personaggio che ad oggi sta avendo un grande successo.

L'amore nei confronti di Namor non deriva solamente dal modo in cui è stato disegnato, ma anche e soprattutto dalla sua caratterizzazione narrativa, coadiuvata all'interpretazione di Tenoch Huerta. La sua storia editoriale, inoltre, sta ispirando moltissime teorie che vedono il personaggio molto vicino a colossi come I Fantastici 4 o agli X-Men.