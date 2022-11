Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta fa chiarezza sulla "questione del pacco"

Il successo di Black Panther: Wakanda Forever, e la grande attenzione del pubblico nei suoi confronti, hanno portato a galla alcune dinamiche interessanti e meme a tema che sono diventati immediatamente popolarissimi. Fra questi troviamo la faccenda "della riduzione del pene di Namor".

In una recente intervista con Rolling Stone Tenoch Huerta, l'attore che lo interpreta nel film, ci ha tenuto a far chiarezza sulla situazione dicendo che: "Posso dirvi solamente che l'originale era la foto a destra. Quella senza [il rigonfiamento]!", riferendosi appunto a questo meme in cui i fan hanno paragonato il suo personaggio confrontando il suo aspetto fisico con due fotografie che lo ritraggono nello stesso momento.

"No, non ho alcuna intenzione di mentire alla gente. Ogni uomo al mondo possiede una certa mascolinità fragile, ma non in questo senso. L'immagine giusta, quella vera è la foto a destra", ha infine concluso.

Black Panther: Wakanda Forever non è il primo esempio in cui i fan notano un ritocco nelle parti intime dei personaggi, anche se questa volta la situazione è stata totalmente fraintesa.