Black Panther: Marvel punta a ottenere 16 nomination agli Oscar

Black Panther sarà il titolo su cui i responsabili della Disney punteranno la propria attenzione in vista della campagna per ottenere le nomination agli Oscar.

Lo studio ha infatti lanciato il sito internet 2018 For Your Consideration in cui si elencano le categorie che potrebbero vedere protagonisti i cinecomic in vista della corsa alle prestigiose statuette.

I responsabili della Disney hanno così svelato che Avengers: Infinity War sarà potenzialmente candidato solo per quanto riguarda i Migliori Effetti Speciali, nonostante molti fan speravano in una chance per la performance dell'attore Josh Brolin nella parte di Thanos.

Black Panther, invece, proverà a ottenere una nomination in ben sedici categorie tra cui quelle dedicate al Miglior Attore Non Protagonista con Michael B. Jordan, Miglior Regista per il lavoro compiuto da Ryan Coogler, Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Film dell'anno.

La Disney promuoverà inoltre titoli come Gli Incredibili 2, Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, l'atteso Il ritorno di Mary Poppins e il cortometraggio Bao.

