Angela Bassett prima attrice candidata all'Oscar per un film Marvel: tutte le nomination di Black Panther 2

La regina di Wakanda Angela Bassett è la prima star ad ottenere una nomination agli Oscar per un film Marvel. Ma vediamo come se l'è cavata Black Panther: Wakanda Forever in quanto a numero di candidature.

Qui si fa davvero la storia. Come fa notare anche Variety, infatti, agli Oscar 2023 la candidatura di Angela Bassett come "Miglior Attrice Non Protagonista" per la sua interpretazione della regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever corrisponde non solo alla prima nomination per una donna e POC (Person of Color) in un cinecomic, ma anche alla prima in assoluto per una star dei Marvel Studios relativamente a questo ambito.

Per Bassett questa rappresenta la sua seconda candidatura agli Academy Award, con la prima avvenuta nel 1993 in occasione del biopic su Tina Turner What's Love Got to Do With It?, che le valse la nomination a "Miglior Attrice Protagonista", mentre il sequel del film Marvel diretto da Ryan Coogler ha raccolto in totale "solo" 5 nomination, non riuscendo ad eguagliare il numero della prima pellicola (Black Panther ne aveva ricevute 7, inclusa quella per "Miglior Film").

Agli Oscar 2023, Black Panther: Wakanda Forever è stato nominato nelle seguenti categorie:

Migliore Attrice Non Protagonista , Angela Bassett

Miglior Canzone Originale , "Lift Me Up" di Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler

Migliori Costumi , Ruth E. Carter

Miglior Trucco e Acconciature , Camille Friend e Joel Harlow

Migliori Effetti Visivi, Geoffrey Baumann, Craig Hammack, Hanzhi Tang e Dan Sudick

Oscar 2023, tutte le nomination: a sorpresa c'è anche l'Italia!

Quante ne porterà a casa, secondo voi? La 95ª edizione dei premi Oscar si terrà a Los Angeles, precisamente al Dolby Theatre, il 12 marzo 2023.