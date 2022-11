Black Panther 2, Winston Duke sul recast di T'Challa: "Avverrà in futuro, ma questo non era il film adatto"

Black Panther: Wakanda Forever è arrivato nelle sale e, come da premessa iniziale, si è rivelato un film molto personale con grandi e visibili omaggi nei confronti del compianto Chadwick Boseman, interprete di T'Challa/Black Panther nel primo film. Sebbene molti fan abbiano approvato la scelta del regista Ryan Coogler di non effettuare un recasting del protagonista, altri non sono stati d'accordo con la via intrapresa. Sulla questione è intervenuto anche Winston Duke, noto per il ruolo di M'Baku all'interno del franchise Marvel.

"Sono sicuro che prima o poi faranno un altro Black Panther. Non è assolutamente possibile che la saga e l'interpretazione di T'Challa sul grande schermo siano finite qui. Ormai lui è un personaggio canonico. Ma questo film è un'esperienza umana e trattatela in questo modo" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Esquire.

Winston Duke ha poi rispedito al mittente le critiche sul mancato recasting: "Sono focalizzati sul loro bisogno di un personaggio quando tutto questo non sarebbe stato possibile senza le persone dietro alle telecamere e di fronte a esse".

In ogni caso la scena post-credits (anzi mid-credits) di Wakanda Forever apre nuovi spiragli sul futuro di T'Challa/Black Panther all'interno del Marvel Cinematic Universe, prendendo spunto dai fumetti.