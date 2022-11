Black Panther: Wakanda Forever, la spiegazione della scena post-credit

La scena post-credit di Black Panther: Wakanda Forever ha aperto la strada a una marea di speculazioni in merito al futuro dell'MCU, ecco alcune ipotesi sul suo significato.

A seguito di una lunga attesa finalmente Black Panther: Wakanda Forever è uscito nelle sale, anche al di fuori dei confini americani. Si tratta di un film abbastanza particolare nel suo insieme, tenendoci molto a valorizzare l'emotività dei suoi personaggi e dei suoi sviluppi. Tutto culmina in questa chiusura della fase 4 dell'MCU, con una scena che sta facendo riflettere i fan.

Non proseguite, ovviamente, se non volete spoiler sul film!

Come da tradizione anche Black Panther: Wakanda Forever ha una scena durante i titoli di coda molto particolare che sembra anticipare i prossimi passi all'interno di questo gigantesco universo narrativo.

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett in una scena del film

Alla fine di Black Panther: Wakanda Forever vediamo Shuri (Letitia Wright), che assume ufficialmente il ruolo di Black Panther, a seguito di alcuni forti eventi nella propria vita. Così, durante una visita a Nakia (Lupita Nyong'o) ad Haiti scopre che questa era incinta, avendo dato alla luce suo figlio, Toussaint (Divine Love Konadu-Sun), aggiungendo che lo ha concepito con il re T'Challa (Chadwick Boseman), e che erano stati preparati per quel momento. La rivelazione, però, non termina qui, con questo bambino che confessa che il suo nome nella lingua di Wakanda è proprio T'Challa.

In realtà potremmo provare a ricercare una delle possibili letture di questa scena di Black Panther: Wakanda Forever, all'interno di un particolare volume Marvel, quello in cui vediamo T'Challa concepire un bambino, però in circostanze diverse. Il suo nome è Azari e sua madre Ororo Munroe. Questo diventerà il Black Panther della della Terra-555326.

L'ingresso di Toussant non soltanto anticipa l'introduzione di un nuovo personaggio nel MCU, ma sembra rispondere direttamente al movimento "Recast T'Challa" dei fan dopo la morte di Boseman.