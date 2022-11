Black Panther: Wakanda Forever contiene un easter egg di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il film Black Panther: Wakanda Forever è arrivato nelle sale e contiene anche un piccolo easter egg di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco i dettagli.

Il film Black Panther: Wakanda Forever contiene vari easter egg legati ad altri progetti del MCU, tra cui un riferimento a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il sequel con star Paul Rudd.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura della notizia se non avete ancora visto il film e non volete spoiler .

All'inizio del film diretto da Ryan Coogler si possono vedere le immagini di di un notiziario televisivo in cui è stato coinvolto Anderson Cooper, volto storico della CNN, per annunciare la tragica notizia della morte di re T'Challa di Wakanda. Mentre il giornalista in Black Panther: Wakanda Forever compie il suo annuncio, spiegando inoltre cosa significa per la nazione, nella parte inferiore dello schermo scorrono altri titoli, tra cui si può leggere che Scott Lang, ovvero Ant-Man, ha pubblicato un'autobiografia intitolata Look Out For The Little Guy.

Nella serie Ms. Marvel, recentemente, era invece stato rivelata l'esistenza del podcast Big Me Little Me: A Scott Lang Inteview.

Per ora non è stato svelato se il libro e l'impegno radiofonico saranno affrontati nel terzo film dedicato alle avventure dell'eroe, Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nei prossimi mesi è quindi probabile che emergeranno nuovi dettagli riguardanti la storia di Scott, considerando che il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà nelle sale americane, e in tutto il mondo, il 17 febbraio 2023.